·²ÇÏ¸©µÄ²ñ¤ÎÂè£³²ó¸å´üÄêÎã²ñ¤Ï£²£±Æü¤Ë³«²ñ¤·¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÌó£¶£¸²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¡¢£²£·µÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î¥¯¥Þ½ÐË×ÍÞÀ©¤Î¤¿¤á¤Î¶ÛµÞÅªÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢²ÏÀî¤ÎÈ²ÌÚ¤Ë¤è¤ë´Ë¾×ÂÓ¤ÎÀ°È÷ÈñÍÑ¤ä¡¢¿Í»ö°Ñ°÷²ñ´«¹ð¤Ë´ð¤Å¤¯¸©¿¦°÷¤ÎµëÍ¿²þÄê¤ËÈ¼¤¦Áý³ÛÊ¬¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©µÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ï¡¢º£·î£²£·Æü¤È£²£¸Æü¡¢¤½¤ì¤ËÍè·î£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
