¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡ªÀ¹²¬»Ô½Ð¿È¤ÎÉ×¤¬¸½Ìò¤Î¥â¡¼¥°¥ëÁª¼ê¤Ç¤·¤Æ¸½ºß¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó±óÀ¬¤ËÂÓÆ±Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÍÁ³¸øÉ½¤·¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥¤ÎÊë¤é¤· ¸µCA¤Î¤¤¤ï¤Æ°Ü½»Æüµ¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´ä¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÍ³µªÇµ¤µ¤ó¡£É×¤Ï¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë¶¥µ»¤Îº´¡¹ÌÚ¸×(¤¿¤¤¤¬)¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÃÎ¼±¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈºÊ¤é¤·¤¯(¡©)¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¸åÇÚ¤¯¤ó¤¿¤Á¤â¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÀÊì¤µ¤ó¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡×¤È¡¢É×¤ËÆ±¹Ô¤·¿©»öÌÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£±óÀ¬Àè¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¥â¡¼¥°¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¸«¤Ë¥ê¥¹¥Æ¥ë¤ËËèÇ¯¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óÀ¹²¬¤ä´ä¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Ò¥²¥Ê¥¤¥¹¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢´ä¼ê¥â¡¼¥°¥ëÁª¼ê¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¶¥µ»Ãæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤·Âç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£