ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù´é¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Îà´é´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤È¤·¤ª¤¢¤Á¤§¤È¤Ú¤Ú ñ»Ò¥ª¥ó¥¶¥é¥¤¥¹¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤¬3Æü¤Ç1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£1Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Êý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¤½¤ó¤ÊÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡Ä¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ø³«¼ýÏ¿¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²£ß·²Æ»Ò¤âÅÐ¾ì¡£²£ß·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡ÖËèÅÙ¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Û¤«¤Û¤«¤´¤Ï¤ó¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡Ä¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê1¼þÇ¯µÇ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö1¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤ª2¿ÍÂç¹¥¤¤À¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê2¿Í¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¡¼¡¼¡¼¤¯Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÀ³Ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡º´Æ£¤È²£ß·¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤ä2024Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖÌÑÁÛ¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¡×(Ä¹ÌîÊüÁ÷)¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£