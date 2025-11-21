¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×»Ð¤Ï4ºÐ¾å¤Î¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ä¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹♡¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤?¡×
¡¡4ºÐ¾å¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò»Ð¤Ë»ý¤Ä34ºÐ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀëºà¼Ì¿¿¤ò¿·¤·¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏËÜ²¾²°¥ê¥¤¥Ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Îàº£á¤ò¤½¤Ã¤È±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¡¼¥º°ã¤¤¤Î2Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2Ëç¤¢¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤âÁÇÅ¨¡ª¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢1ËçÌÜ¡×¡Ö¼«Á³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥æ¥¤¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ²¾²°¤Î»Ð¤Ç½÷Í¥Ž¥ËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«(38)¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡¡Âè6¥·¥ê¡¼¥º¡×(TBS)¤ËÀ¸ÅÌÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡¢05Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£