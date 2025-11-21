新潟医療福祉大学は、サッカー部に所属する2人がJリーグのクラブへの加入が内定したと発表しました。



21日、新潟市北区にある新潟医療福祉大学で記者会見が開かれ、J1横浜FCの細井響選手、J3ギラヴァンツ北九州の吉田晃盛選手の加入が内定したと発表しました。



2人は、2024年度総理大臣杯や全日本大学選手権大会でチームの主力として活躍し、準優勝に貢献しました。新潟医療福祉大学からJリーグのクラブへの選手の輩出は9年連続です。



■J1横浜FC内定 細井響選手

「自分の一番の持ち味は左足のキックの部分だと思っているので、来シーズンのキャンプのスタートからしっかりとアピールをして開幕戦からスタメン取れるように頑張りたい。」



■J3ギラヴァンツ北九州内定 吉田晃盛選手

「コンスタントに試合に出場し、リーグ戦を通して2桁得点を目標に日々のトレーニングから競争に勝って、しっかり試合に絡めるように頑張っていきたい。」



2人は今後、プロサッカー選手として新たな一歩を踏み出します。