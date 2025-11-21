¡ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ë¡É ¹ñ¸«¹â¥µ¥Ã¥«ーÉô¡Ö¸¶ÅÄ¹â¸×Áª¼ê¡×J3¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ËÆþÃÄÆâÄê¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¸©Î©¹ñ¸«¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Î¸¶ÅÄ ¹â¸×Áª¼ê¤¬J3¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ËÆþÃÄ¤¬ÆâÄê¤·µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹ñ¸«¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÉô3Ç¯ ¸¶ÅÄ ¹â¸×Áª¼ê¡Ë
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥´ー¥ë¤ËÍí¤ó¤Ç·²ÇÏ¤ÎJ2¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕ¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×
J3¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ËÆþÃÄ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¹ñ¸«¹â¹» ¥µ¥Ã¥«ーÉô¤Î3Ç¯À¸¸¶ÅÄ ¹â¸×Áª¼ê18ºÐ¤Ç¤¹¡£
¸¶ÅÄÁª¼ê¤ÏÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¶¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤âÂÇ³«¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¨ー¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸«¹â¹»¤«¤é¤ÎJ¥êー¥¬ー¤ÎÇÚ½Ð¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡£
¾ÍèÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×
¸¶ÅÄÁª¼ê¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é·²ÇÏ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£