11月28日金曜は、「ブラックフライデー」です。ブラックフライデーとは、アメリカ発祥で11月第4木曜の感謝祭の翌日に始まる大規模なセールです。小売業界で黒字が見込めることから「ブラックフライデー」と呼ばれるようになったとされています。日本でも浸透しつつあるブラックフライデー、過去最大の割引率で家計を応援するというところも。



“ブラック”フライデーにちなんで、“黒”毛和牛や“黒”豚に…。通常1780円のカニが1000円！イオン九州で始まったブラックフライデー。イオングループによりますと、消費の落ち込む11月に年末商戦の前哨戦として2016年に導入し、ことしで10年目です。





■買い物客

「楽しみです。それしかない」

「結構安い、衣料品とかだから早めに（来た）」



値上げが相次ぐ中で家計を応援しようと、ことしは過去最多品目、過去最大の割引率だということです。



■平井友莉アナ

「物価高の中ことしの注目は日用品です。通常の10～15％引きで購入することができるということです」



まとめ買いでお得な洗剤などの生活雑貨に加え、ジャガイモやタマネギなど日持ちする野菜や果物も多く取り揃えています。



■イオン九州・戸簾耕作 熊本東営業部長

「物価高の中で生活防衛意識が高まっていますので、過去最大級の品揃え、割引を行ってお客様に還元したいと考えています」



イオン九州のブラックフライデーセールは11月30日（日）まで。“黒字”家計の手助けになるかもしれません。

