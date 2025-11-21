¡ÚÂ®Êó¡ÛÂæÏÑ¤¬ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤¹¤Ù¤ÆÅ±ÇÑ¤òÈ¯É½ ¡Ö»ºÃÏ¾ÚÌÀ½ñ¡×¡ÖÊü¼ÍÀÊª¼Á¸¡ººÊó¹ð½ñ¡×¤âÉÔÍ×¤Ë
ÂæÏÑÅö¶É¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î°Ê¹ß¤Ë¡¢ÆüËÜ»º¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿Í¢Æþµ¬À©¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅ±ÇÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¸å¡¢Ê¡Åç¡¢°ñ¾ë¡¢ÆÊÌÚ¡¢·²ÇÏ¡¢ÀéÍÕ¤Î5¤Ä¤Î¸©¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯9·î¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÉÊ¤Çµ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ºÃÏ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¡¢Ê¡Åç¤Ê¤É5¤Ä¤Î¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊü¼ÍÀÊª¼Á¸¡ººÊó¹ð½ñ¡×¤âµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2011Ç¯¤«¤éº£·î¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ»º¤Î¿©ÉÊ27ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÊü¼ÍÀÊª¼Á¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¤Æ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤¤ç¤¦¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¡Ö»ºÃÏ¾ÚÌÀ½ñ¡×¤ä¡ÖÊü¼ÍÀÊª¼Á¸¡ººÊó¹ð½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ»º¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤Ê°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤ÏÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£