ÂçÊ¬¸©Ë¸å¹âÅÄ»Ô¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö½¤Àµµ´²ñ¡×¤¬¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¤³°¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸½ÃÏ¤Ç»È¤¦Æ»¶ñ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¤Àµµ´²ñ¤Ï¡¢Ë¸å¹âÅÄ»Ô¤ÎÅ·Ç°»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÏ»¶¿Ëþ»³Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21Æü¡¢Ë¸å¹âÅÄ»Ô¤ÎÂ×À±³Ø±à¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ½¤Àµµ´²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÆÃÊÌ¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢9Ç¯À¸14¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Çµ´¤¬»È¤¦ÌÚÀ½¤Î¤Þ¤µ¤«¤ê¤È·õ¤òÀ½ºî¤·¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æ·×4ËÜ¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë¡Öºï¤ë¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢¹©É×¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Î¿Í¤Ë¤âÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
½¤Àµµ´²ñ¤Î¥ß¥é¥Î¸ø±é¤Ï¡¢12·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£