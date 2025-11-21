歌手の中島美嘉が20日、Instagramを更新。夫が写るライブのオフショットや台湾でのプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】貴重な夫婦ショットや夫とともに写るライブオフショット

2023年2月、バンドメンバーでギタリストの馬谷勇との結婚を報告していた中島。結婚後は、それぞれInstagramで、リハーサル中の様子やステージ上での貴重な夫婦ショットなどをアップし、話題になっていた。

夫と写るライブのオフショット

2025年11月20日の投稿では、台湾に新たに開業した、ライブ演奏や食事が楽しめる施設「Billboard Live TAIPEI」のオープニングレセプションに参加したことを報告。「ビルボード台北 テープカットも参加させていただきました！緊張した みんなと記念撮影！」続く投稿では、夫・馬谷が写るライブ中の様子や舞台裏、台湾滞在中のプライベートショットなど、複数枚披露している。

これらの投稿にファンからは、「こけら落としお疲れ様でした！」「カッコよくて美しくて大好きです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）