¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åº¸¶á¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÍèÇ¯5·î¤ÎÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ç»°ÂåÌÜÈø¾åÃ¤Ç·½õ¤ò½±Ì¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£º¸¶á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸³¶¤ò·ü¤±¤Æ·ÝÆ»¤ËÀº¿Ê¤¹¤ë¡£²È¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ê¹ë²÷¤Ê±éµ»¼êË¡¤Î¡Ë¹Ó»ö¡¢À¤ÏÃÊª¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¶á¤µ¤ó¤ÏÈø¾å¾¾ÎÐ¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡£¼ãÉð¼Ô¤äÌ¼¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¤Ç¤Ï¡Ö¼÷Á¾²æÂÐÌÌ¡×¤ÎÁ¾²æ¸ÞÏº¡¢¡Öµ´°ìË¡´ã»°Î¬´¬¡¡µÆÈª¡×¤Î¸×Â¢¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¾¾ÎÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤íµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¼«Í³¤ÊÃ¤Ç·½õ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÄÉã¡¢Éã¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤Î©ÇÉ¤ÊÃ¤Ç·½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£