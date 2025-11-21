£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï²¼¾¾»Ô¤Î²¼¾¾È¯ÅÅ½ê¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÃßÅÅ½ê¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£

Íè·î¤ÎÃå¹©¤òÁ°¤Ë¤­¤ç¤¦°ÂÁ´µ§´êº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

°ÂÁ´µ§´êº×¤Ë¤ÏÃæ¹ñÅÅÎÏ¤Î¼Ò°÷¤ä¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤é¤ª¤è¤½20¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï¤ª¤È¤È¤·1·î¤ËÇÑ»ß¤·¤¿²¼¾¾È¯ÅÅ½ê¤ÎÀ×ÃÏ¤Î°ìÉô¤Ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£

·ÏÅýÍÑÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤äÉ÷ÎÏ¤Ê¤ÉÅ·¸õ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÅÎÏ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ÏÃßÅÅ¡¢ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÊüÅÅ¤·¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£

º£²ó¡¢À°È÷¤¹¤ë²¼¾¾ÃßÅÅ½ê¤Ç¤Ï½ÐÎÏ1.6Ëü¥­¥í¥ï¥Ã¥È¡¢ÃßÅÅÍÆÎÌ¤¬4.8Ëü¥­¥í¥ï¥Ã¥È¥¢¥ïー¤Ç¤ª¤è¤½5000À¤ÂÓÊ¬¤Î1Æü¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÍÆÎÌ¤Ç¤¹¡£

Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ Âç¸µ¹¨ÌÀ¾ïÌ³¡Ë
¡ÖÆÃ¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤ÈÄ´À°ÎÏ¡¢Î¾Êý¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

²¼¾¾ÃßÅÅ½ê¤ÏÍè·îÃå¹©¤·¡¢2028Ç¯ÅÙÃæ¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£