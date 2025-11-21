µì²¼¾¾È¯ÅÅ½ê¤¬ºÆ¥¨¥ÍµòÅÀ¤Ë¡ÄÂç·¿ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÀ°È÷¡¢2028Ç¯ÅÙ±¿ÍÑ¤Ø
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï²¼¾¾»Ô¤Î²¼¾¾È¯ÅÅ½ê¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÃßÅÅ½ê¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
Íè·î¤ÎÃå¹©¤òÁ°¤Ë¤¤ç¤¦°ÂÁ´µ§´êº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´µ§´êº×¤Ë¤ÏÃæ¹ñÅÅÎÏ¤Î¼Ò°÷¤ä¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤é¤ª¤è¤½20¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï¤ª¤È¤È¤·1·î¤ËÇÑ»ß¤·¤¿²¼¾¾È¯ÅÅ½ê¤ÎÀ×ÃÏ¤Î°ìÉô¤Ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
·ÏÅýÍÑÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤äÉ÷ÎÏ¤Ê¤ÉÅ·¸õ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÅÎÏ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ÏÃßÅÅ¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÊüÅÅ¤·¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæ¹ñÅÅÎÏ Âç¸µ¹¨ÌÀ¾ïÌ³¡Ë
¡ÖÆÃ¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤ÈÄ´À°ÎÏ¡¢Î¾Êý¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
²¼¾¾ÃßÅÅ½ê¤ÏÍè·îÃå¹©¤·¡¢2028Ç¯ÅÙÃæ¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£