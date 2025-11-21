西野未姫、娘をおんぶしながら作った夕食＆離乳食公開「尊敬する」「栄養満点」と反響
【モデルプレス＝2025/11/21】元AKB48でタレントの西野未姫が11月20日、自身のInstagramを更新。手作りの夕食と娘の離乳食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB、せせりのソテーに離乳食…育児中に作った豪華夕食
西野は「おんぶしながら今日の夜ご飯作り＆離乳食作り頑張った」とコメント。「＃娘が激ぐずり」「＃抱っこしないと号泣」「＃仕方なくおんぶ」「＃おんぶしたらすぐ寝た」「＃ベッドに下ろして起きちゃうよりおんぶで寝ててくれた方が楽だから耐えた」と大変な状況の中の料理だったことをハッシュタグで伝え、サラダや鶏のせせりのソテーなど大人の夕食3品と小分けにした離乳食2品、娘も食べられるように薄味で作ったツナわかめご飯がずらりと並んだ写真と寝ている娘をおんぶしながらキッチンに立つ姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「いつも頑張っててえらい」「栄養満点」「尊敬する」「素敵な奥さん＆お母さん」「すごく美味しそう」などとコメントが寄せられている。西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
