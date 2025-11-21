アニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX」総勢20組・全69曲7時間のステージ Leminoで見逃し配信決定
【モデルプレス＝2025/11/21】11月15日、神奈川・横浜アリーナにて、アニメミュージックの祭典「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」が開催された。Leminoでは、11月22日正午より見逃し配信が開始される。
トップバッターはMADKID。開演を待ちわびる約1万人のアニメミュージックファンたちの気持ちを先導するように、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason4』の「Resolution」でライブをスタート。続いてTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』の「Mad Pulse」を披露し、会場の熱気は一気に高まった。
続いて、8人組声優アーティストユニットDIALOGUE+が登場。TVアニメ『Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ』の「ユートピア学概論」、「じょいふるしあんてっ！」の2曲を披露。期待と熱気が交差する会場で、ANIMAX MUSIXならではのスペシャルコラボレーションの第1弾コーナー「声だせ！SELECTION」がスタートし、蒼井翔太×南條愛乃が登場。TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアAXZ』より、「TESTAMENT／水樹奈々」を熱唱。会場の熱気が冷めやらぬ中、前橋ウィッチーズが、TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の「コネクト／ClariS」を披露。曲のイントロが鳴り響くと会場は大きく沸き立った。
コラボコーナー終了後には、TVアニメ『ばっどがーる』発のキャラクターソングユニット天狼群が、本作のEDテーマ「BAD SURPRISE」、OPテーマ「すーぱーびっぐらぶ！」を2曲続けてお届け。続いては中島怜が、TVアニメ『終末トレインどこへいく?』の「GA-TAN GO-TON」、TVアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』の「おきらくぜ〜しょん」を披露。
ウタヒメドリームオールスターズは、「ノーギフテッド」（TVアニメ『俺は全てを【パリイ】する〜逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい〜』）、「奇跡なんかいらない」（TVアニメ『無職の英雄〜別にスキルなんか要らなかったんだが〜』）2曲を熱唱。HoneyWorks feat.ハコニワリリィは、TVアニメ『男女の友情は成立する?（いや、しないっ！！）』の「質問、恋って何でしょうか？」、TVアニメ『笑顔のたえない職場です。』の「絶対称賛！」の2曲をお届け。熱狂が冷めやらぬ中、CHARACTER SONG SELECTION Part1がスタート。プリキュアシンガーズは、TVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』オープニング主題歌の「キミとアイドルプリキュア♪Light Up！」、前期エンディング主題歌「Trio Dreams」の2曲を披露した。
その後、シークレットアーティストのキミとアイドルプリキュア♪が登場。TVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』の「キミとシンガリボン〜プリキュア！キラッキラン・フォー・ユー！〜」、後期エンディング主題歌「キミとルララ」の2曲を披露。プリキュアソングが続く中、スペシャルコラボレーションの2組目として、プリキュアシンガーズ×DIALOGUE+が登場し、TVアニメ『ふたりはプリキュア』の「DANZEN！ふたりはプリキュア／五條真由美」を熱唱。プリキュアの原点の名曲であり、会場のボルテージも最高潮に。熱狂を保ったまま、花井美春 from 天狼群×南條愛乃×キュアズキューン＆キュアキッスは「Awakening Harmony」（TVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』）を披露し、会場を魅了した。
前半戦も中盤に差し掛かり安野希世乃が登場。「アルゴリズム」（TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールオープニング主題歌）、「やんなるわ」の2曲を初披露。続いてはANIMAX MUSIXの登竜門イベントの「NEXTAGE」で見事出場権を獲得した前橋ウィッチーズが登場。「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」、「シャボン・テンション！」（TVアニメ『前橋ウィッチーズ』）の2曲を熱唱した。
熱気冷めやらぬ中、東山奈央が登場。TVアニメ『かくりよの宿飯』の「灯火のまにまに」、TVアニメ『かくりよの宿飯弐』の「とおりゃんせ」を披露。コール＆レスポンスで会場が一体となった。
ここからはFAN SELECTION Part1と称し、ファンの方から寄せられたANIMAX MUSIXでしか見られない、スペシャルコラボレーションを連続で披露。1曲目はKIHOW from MYTH＆ROID×ichigo from 岸田教団＆THE明星ロケッツが、TVアニメ『銀魂』初代OP主題歌の「Pray／Tommyheavenly6」をお届け。続いて、ichigo from 岸田教団＆THE明星ロケッツ×ASCAは、TVアニメ『灼眼のシャナ』1期の「緋色の空／川田まみ」を、HoneyWorks feat.ハコニワリリィ×fhánaがTVアニメ『エロマンガ先生』の「adrenaline！！！／TrySail」を披露。会場は熱気に包まれ、最高の盛り上がりを見せた。
続いてfhánaは「Runaway World」（TVアニメ『逃走中グレートミッション』）、「涙のパレード」（映画『小林さんちのメイドラゴンさみしがりやの竜』）、「青空のラプソディ」（TVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』）、「The Circle Of Butterflies／Morfonica」（ゲーム『バンドリ！ガールズバンドパーティ！』）の4曲を熱唱し、前半戦のラストを飾った。
激アツな会場は、20分の休憩時間を挟んで後半戦に突入。後半戦は岸田教団＆THE明星ロケッツからスタート。「レベルを上げて物理で殴る」（TVアニメ『野生のラスボスが現れた！』）、「GATE〜それは暁のように〜」（TVアニメ『GATE（ゲート）自衛隊彼の地にて、斯く戦えり』）の2曲を披露。会場を熱狂の渦へと巻きこんだまま、FAN SELECTION Part2へと突入。岸田教団＆THE明星ロケッツが「STONE OCEAN／ichigofrom岸田教団＆THE明星ロケッツ」（TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン』）を熱唱。続けて、MADKID×OxTがTVアニメ『チェンソーマン』の「KICK BACK／米津玄師」を披露。“デビルハンター”のようにスーツ姿に身をまとった面々に会場は沸きあがった。
その後、東山奈央×安野希世乃は「リミー／ぽかぽかイオン」（TVアニメ『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます』）をお届け。コラボコーナーの後は蒼井翔太が「絶世スターゲイト」（TVアニメ『ファンタシースターオンライン2ジアニメーション』）、「DDD」（TVアニメ『フューチャーカードバディファイトトリプルディー』）の2曲続けて披露。その後の「give me◆me（※ダイヤはハートマーク）」（TVアニメ『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった...X』）では、曲に合わせたコールで会場が沸きあがった。
続いてはASCAが登場。「Giver」（アニメ『龍族II-The Mourner's Eyes-』）、「Howling」（TVアニメ『魔法科高校の劣等生来訪者編』）の2曲を披露。FAN SELECTION Part3では、“真白清美（CV：其原有沙）・高木凛（CV：鷲見友美ジェナ）from ウタヒメドリームオールスターズ×紺野純子（CV：河瀬茉希）from フランシュシュ”がTVアニメ『タッチ』の「タッチ／岩崎良美」を披露。続いては“HiREN（CV：花耶）・桜木舞華（CV：鈴木杏奈）from ウタヒメドリームオールスターズ”がTVアニメ『バジリスク〜甲賀忍法帖〜』の「甲賀忍法帖／陰陽座」を熱唱し、妖艶かつ力強いメロディで観客は楽曲の持つ世界観に完全に没入。ラストは、中島怜×安野希世乃TVアニメ『カードキャプターさくら』の「プラチナ／坂本真綾」を披露。会場を温かい愛と希望で染め上げた。
いよいよ後半戦へ。椎名へきるが登場し、「Everlasting Train-終わりなき旅人-」、「-赤い華-You’ re gonna change to the flower」（2曲ともTVアニメ『エデンズボゥイ』）、「Graduater」を披露し、会場のボルテージを極限まで高めた。ここでのコラボコーナーでは、椎名へきる×蒼井翔太がTVアニメ『魔法騎士レイアース』の「ゆずれない願い／田村直美」を熱唱。胸が熱くなるコラボに会場は沸き立った。
続いて、ウマ娘プリティーダービーが登場。6人が登場し、「めにしゅき◆ラッシュっしゅ！」（※◆はハートマーク『ウマ娘プリティーダービー』）、「BRIGHTEST HEART」（TVアニメ『ウマ娘シンデレラグレイ』）、「Legend-Changer」（『ウマ娘プリティーダービー』）と、煌めくウイニングライブを力強く披露した。
OxTは「Clattanoia」（TVアニメ『オーバーロード』）、さらにMYTH＆ROIDにより「VORACITY」（TVアニメ『オーバーロードIII』）を披露。OxT,MYTH＆ROIDで「GO CRY GO」（TVアニメ『オーバーロードII』）、「GREATEST GLORIA」の2曲で締めくくった。
CHARACTER SONG SELECTION Part2では、東山奈央が「不可思議のカルテ／桜島麻衣（CV.瀬戸麻沙美）、古賀朋絵（CV.東山奈央）、双葉理央（CV.種粼敦美）、豊浜のどか（CV.内田真礼）、梓川かえで（CV.久保ユリカ）、牧之原翔子（CV.水瀬いのり）」（TVアニメ『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』）をセルフィーで会場の様子を伝えながら披露。続けて天狼群が「Won（*3*）ChuKissMe！／SAKURA*TRICK」（TVアニメ『桜Trick』）を熱唱。最後のコラボコーナーでは、天狼群×Tom-H@ckfromOxT,MYTH＆ROIDがTVアニメ『けいおん！！』の「GO！GO！MANIAC／放課後ティータイム」を披露。続いてはウマ娘プリティーダービー×蒼井翔太が『ウマ娘プリティーダービー』の「うまぴょい伝説」を披露。会場の待ってました！と言わんばかりの声援が湧きあがった。
続いてはフランシュシュが「徒花ネクロマンシー」（TVアニメ『ゾンビランドサガ』）、「REVENGE」（TVアニメ『ゾンビランドサガリベンジ』）、「またたく宇宙（ソラ）に憧れて」（劇場版『ゾンビランドサガゆめぎんがパラダイス』）の3曲をお届け。4年ぶりのライブに会場は待望の時が来たと言わんばかりの声援を送った。
ラストを飾るのは南條愛乃。「閃-Sen-」（TVアニメ『冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた』）、「ダンデライオン」（TVアニメ『グリザイア:ファントムトリガー』）を披露。「EVOLUTiON:」（TVアニメ『進化の実〜知らないうちに勝ち組人生〜』）ではANIMAXMUSIXならではのコール＆レスポンスを実施し、会場をさらに熱くさせた。「黄昏のスタアライト」（TVアニメ『グリザイアの楽園「カプリスの繭」編』）を熱唱し、エンディングへ。
7時間近くのステージのフィナーレでは、全出演者がステージに集結し、「ハッピー☆マテリアル／麻帆良学園中等部2-A」（TVアニメ『魔法先生ネギま！』）を披露。アニソン史に燦然と輝く、世代を超えて愛される楽曲をその多幸感あふれるメロディに合わせるように、会場は歓喜のユニゾンを響かせ、幸福な熱狂の渦に包まれた。この日、この場所でしか実現し得なかった「1日限りの夢の共演」は、参加した約1万人のアニメミュージックファンにとって、忘れられない歴史的な体験となったに違いない。アニソンが持つ無限の可能性を証明した「ANIMAX MUSIX」は、観客の心に熱い余韻を残し、次なるステージへの期待を抱かせながら、華麗に終幕した。本LIVEはLeminoプレミアムにて全編ノーカットで見逃し配信を実施する。（modelpress編集部）
公演名：東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino
配信期間：2025年11月22 日（土）正午〜11月30日（日）23：59 予定
配信形態：Leminoプレミアム
＜SPECIAL ARTIST＞椎名へきる
＜ARTISTS＞蒼井翔太／ASCA／ウタヒメドリーム オールスターズ（初出演）／ウマ娘 プリティーダービー／OxT, MYTH＆ROID／岸田教団＆THE 明星ロケッツ／DIALOGUE+／天狼群（初出演）／東山奈央／中島怜（初出演）／南條愛乃／HoneyWorks feat.ハコニワリリィ（初出演）／fhána／フランシュシュ（初出演）／プリキュアシンガーズ（初出演）／前橋ウィッチーズ（初出演）／MADKID／安野希世乃
＜SECRET ARTIST＞キミとアイドルプリキュア♪
司会：吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）
