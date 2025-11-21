ÂçÊ¬»Ô¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÎÊ¸²½¤ò´®Ç½¡¡2019Ç¯¤Î¥é¥°¥ÓーWÇÕ¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òÎ®»Ï¤Þ¤ë
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤Æ¡¦Ä°¤¤¤Æ¡¦¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂçÊ¬»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤âºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¥¦¥§ー¥ë¥º½Ð¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥ê¥ª¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Æ³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥é¥°¥Óー¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¤µ¤ó¤Î¿¥ÊªºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¥¦¥§ー¥ë¥º¤Î²»³Ú¤äÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î3Æü¤Þ¤ÇÂçÊ¬»Ô¤Î¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£