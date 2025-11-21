平岡祐太、クリスマスの思い出は“たわし”「なんなんだろう、このクリスマス…」 昨年誕生の長男のためにサンタさんになる宣言
俳優の平岡祐太（41）が21日、東京・三越前のCOREDO 室町で開催のイギリスの児童文学原作キャラクター「パディントン」とのコラボレーション企画『パディントンの日本橋大冒険』の初日にスペシャルゲストとして参加した。
【写真】可愛すぎんか…平岡祐太の後ろからひょっこり顔を出すパディントン
「パディントン」と同じイギリスが舞台となる東京・TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』日本公演でハリー・ポッター役を演じている。その縁もあって、パディントンと2ショットでイベント参加となった。
先にフォトセッションが行われ、取材場所に移動することに。先に登場した平岡は「パディントン、ファンサしていて」とファンに手を振り続けて、なかなか進まないパディントンに苦笑いを浮かべた。「パディントンに初めて会いました。映画では観ていたんですけど」とにっこり。会場も周り「パディントンはママレードが好き。ママレードが置いてあったりして、実際に買えるのはいいなと思いました」と魅力を語っていた。
クリスマスの思い出を話すことに。「しょうもない思い出かもしれないんですけど、クリスマスの日に『東京フレンドパーク』の収録があって。ダーツを投げたら、たわしで…。クリスマスにたわしを持って家に帰りました。それが『なんなんだろう、このクリスマス…』と思いましたね」と『だいすき!!』（TBS／2008）の番宣で出演した番組のエピソードを披露。現在、思い出のたわしがどこにあるのか問われると「どこかにいっちゃいました」と笑っていた。また、今年のクリスマスも言及。昨年3月に第1子男児が誕生しているが「息子が去年生まれまして。だんだんいろんなものが分かるようになったので、サンタさんをやってみたいと思います」とイメージしていた。
イベントでは、重ね押しスタンプラリー、フォトスポット、スケートリンクといったアクティビティに加え、クリスマスマーケットの開催、「パディントンの日本橋グルメ」としてCOREDO 室町の飲食店舗と開発したさまざまなコラボメニューが登場。メニューはパディントンの好物であるママレードやココアを使ったメニューなど、パディントンが住んでいるイギリスの伝統料理など全7店舗10品のメニューを楽しめる。期間は、きょう21日から来年1月18日まで。
