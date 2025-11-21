銀山温泉でマイカー乗り入れ規制の実証実験を実施へ・背景にオーバーツーリズム（山形県）
山形県内有数の温泉観光地、尾花沢市の銀山温泉で日帰り客のマイカーの乗り入れを規制する実証実験が22日から3日間行われます。背景にあるのは、オーバーツーリズムによる”交通障害”です。
中川アナ
「尾花沢市の銀山温泉です。 3連休前の平日ですが、きょうも海外の方を中心に多くの観光客でにぎわっています」
20日午前11時ごろの銀山温泉。
香港から
「（Q・銀山温泉はどうですか）とても美しい」
京都から
「ずっと憧れていた場所だったので、来れてうれしい。温泉が好きなので、今まで行った温泉とは違う所だなと」
こうした中、銀山温泉で課題となっているのが、「オーバーツーリズム」による交通障害です。
中川アナ
「こちら温泉街に通じる道路となっています。車2台がなんとか通れる道幅ということで、かなり狭く感じます」
尾花沢市によりますと、温泉街までのルートは道幅が狭く、勾配も急なため、特に冬の時期は海外からの観光客を乗せた車がスタックすることが頻繁に発生しているといいます。
温泉街へのマイクロバスを運転しているドライバーはー。
ドライバー
「一気に下る温泉街の方に。 そこでスタックする車が多くて、困っている。県外からの観光客ですね。総出でみんなで押す」
混雑の多発やそれによる観光地としてのイメージダウンが懸念される事態を受けて、尾花沢市は昨シーズンから、冬の温泉街へのマイカーの乗り入れを規制する実証実験を始めました。
対象はレンタカーを含む自家用車やタクシーを利用する「日帰り客」です。
温泉街からおよそ1キロ離れた「大正ろまん館」から日帰り客を有料のシャトルバスで温泉街に送迎します。
昨シーズンの冬の規制では、温泉街に入る観光客を分散し混雑の緩和につながる結果が出ました。
銀山温泉では、インバウンド客などの人気によって冬以外にも混雑のオーバーツーリズムが懸念されることから、ことしは秋の紅葉シーズンにもマイカー規制を実施することになり、11月に実証実験を行っています。
尾花沢市商工観光課・坂木良一課長
「時期によって時間帯によって、冬の銀山の光景を見に来る方が 急激に増える時間帯がある。（マイカー規制によって）平準化できた効果があった」
尾花沢市は実証実験で得られた温泉街を訪れる観光客数の変動などのデータを基に、地元住民や旅館関係者らと今後の対策について協議していくとしています。
尾花沢市商工観光課・坂木良一課長
「国内外の方々から来てもらっている観光地なので、満足して帰ってもらえる滞在価値を高められるような取り組みとして（マイカー規制を）やっていきたい」
銀山温泉のマイカー規制実証実験は22日から今月24日までの3日間行われ、その後、12月20日から来年3月1日の期間にも実施されます。