１２月１４日にヨドコウ桜スタジアムで引退試合を行う元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）が２１日、試合会場で取材に応じた。当日は大阪ダービーを意識して、柿谷氏がプレーするＣ大阪にゆかりのあるメンバーによる「ＯＳＡＫＡ ＰＩＮＫ（仮）」とＧ大阪の側「ＯＳＡＫＡ ＢＬＵＥ（仮）」が対戦する。

「ＢＬＵＥ」には宇佐美貴史、中谷進之介（ともにＧ大阪）、家長昭博（川崎）、昌子源（町田）、井手口陽介（神戸）らＧ大阪所属歴のある選手に加え、Ｇ大阪下部組織出身の本田圭佑も参戦する。現役選手が多いだけに、柿谷氏は「明らかに向こうの方が強い。こっちはおじさんが多い」と苦笑い。それでも「僕がハットトリックするとか、接戦になって最後に１点取るとか、そういう試合は最初からするつもりはない。ゴール前の本気感があった方がやっている本人も、見ている人も面白いと思うので」とガチンコ勝負を望んだ。

脚に違和感があり、ＴＢＳ系「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦」の欠場が発表されたばかり。引退試合に向けて調整していたところ「肉離れ寸前」になったと明かす。状態は気になるが、「大丈夫です」と回復を強調した。

今年１月の引退会見で「後悔は全くない」と現役時代を振り返った柿谷氏。引退から１年が経過する中でその思いは変わらないが、「もしチームを移動して、あの選手とやれるとなると、やっぱりヤットさん（遠藤保仁）と（中村）憲剛さん、この２人とはやりたかったなと思うんですよ」と日本代表でしか同チームでプレーしたことのない２選手の名前を挙げた。「みんなすごいって言うから。それで、その憲剛さんが、ヤットさんはやばいって言ったり。この２人の前でプレーしてみたかったなとは思いますね。ヤットさんがいる時って、絶対前にめっちゃ点を取る選手がいるじゃないですか。それはやっぱりヤットさんがいたからだと思うし、大久保嘉人さんが復活したのは絶対に憲剛さんのおかげなので。だから僕も憲剛さんみたいな選手とやれたら、もっと点取れたんちゃうかなと思います」と話した。

引退試合出場選手はまだ発表されていない選手が残されているという。Ｇ大阪を象徴する遠藤氏の参加はあるのか、今後に注目だ。