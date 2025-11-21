¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ£Êý¡£¿¿¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Îµù»Õ¤¿¤Á¡×¥°¥é¥¹ÃóÆüÂç»È¤¬¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÃæ¹ñÈãÈ½¡¡ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤È¤ÎÌÌ²ñ¸å
Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò»ö¼Â¾åÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥°¥é¥¹ÃóÆüÂç»È¤Ï¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë°Ò°µ¤Î¿¿¤ÎÈï³²¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤À¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥°¥é¥¹ÃóÆüÂç»È¡§
¡ÊÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¡ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¶¼¤·¤Ï¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤òÊø¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¤Îµù»Õ¤ÎÌ£Êý¡£µù»Õ¤¿¤Á¤ÏÃæ¹ñ¤Î°Ò°µ¤Î¿¿¤ÎÈï³²¼Ô¡£
¥°¥é¥¹Âç»È¤Ï21Æü¸á¸å¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÇÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤¢¤È¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÎÙ¹ñ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤¬¡¢¹ÔÆ°¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼þÊÕ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê´é¤è¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¹Ô¤¦´é¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥¹Âç»È¤Ï20Æü¤ÏÌÐÌÚ³°Áê¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÆüËÜ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£