「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、午前中に行われた関係者の部には約２８００人が参列。内訳は野球界から１１００人、政界３０人、経済界８００人、メディア界３００人、スポーツ界４０人、交友関係・芸能界１８０人、その他３５０人だった。

指名献花した野球界の関係者は以下の通り（敬称略、五十音順）。

【巨人ＯＢ】阿野鉱二、上田武司、上原浩治、江川卓、江藤省三、小笠原道大、鹿取義隆、桑田真澄、河埜和正、斎藤雅樹、定岡正二、篠塚和典、柴田勲、清水隆行、城之内邦雄、末次利光、菅野智之、杉山茂、高田繁、高橋由伸、高橋尚成、谷佳知、長野久義、中畑清、新浦壽夫、仁志敏久、原辰徳、原田治明、張本勲、広野功、堀内恒夫、槙原寛己、松本匡史、水野雄仁、村田真一、吉田孝司、吉村禎章

【巨人現役】会田有志、阿部慎之助、石井琢朗、大城卓三、岡本和真、坂本勇人、田中将大、戸郷翔征、丸佳浩、山崎伊織、吉川尚輝

【各球団】有藤通世、大野豊、大矢明彦、掛布雅之、栗山英樹、黒田博樹、権藤博、佐々木主浩、城島健司、鈴木孝政、鈴木誠也、高木豊、野茂英雄、平松政次、福本豊、松岡弘、宮本慎也、谷沢健一、山崎裕之、山本浩二、若松勉