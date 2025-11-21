¡Ö¤¢¤ì¤¬´°À®·Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î·Á¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·µÄÏÀÊ¨Æ¡¢¡ÈÈ¤¤Î´°À®ÅÙ¡É ¤Ë·³ÇÛ
¡¡À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¡¢11·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¡ØÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ç¡¢¿©»ö¤ÎºîË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´°À®·Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿È¯¸À¤¬¶¦´¶¤ÈµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¡Ø¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤·¤¿¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢Ê¿»®¤Ç¥Ô¥é¥Õ¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¤ÈÅÇÏª¡£»®¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤«¤¤³¤à¤Î¤Ï¹Ôµ·¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤«¤éÄÅÅÄ¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤¢¤ì¤¬´°À®·Á¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÔ´°Á´¤À¤È»×¤¦¡Ù¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ìÊý¡¢È¤¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¡£ÊÆ¤Î1Î³¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÆÃ¤ËÃ±ÂÎ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÙÀÚ¤ì¤Î¤â¤Î¤À¤È¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤Ü¤¹¤¯¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤Î°Õ³°¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î¸«²ò¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡Ô³Î¤«¤ËºÇ¸å¤Ë¡ØÈ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡Õ
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤Ï¤ªÈ¤¤¬ºÇ¶¯Àâ¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷ºî²È¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Îº£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ï¾¯¤·Â³¤¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡©¡Ù¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÉÔËþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤òµá¤á¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢¤ªÈ¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ø¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Ã±ÂÎ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¸ì²½¤â¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿´¤ÎÃæ¤ÇÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤ò¤¹¤¯¤¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡ÅìÀ¾¤Î¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯»þÂå¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂçºå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢1ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯8·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢46Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½ÃÏ¤òºÆË¬¡£Âç¹¥Êª¤Î¥Ê¥·¥´¥ì¥ó¤òÌë»Ô¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Û¹ñ¤Ç¤Î¿©Ê¸²½ÂÎ¸³¤¬¡¢º£²ó¤Î»ëÅÀ¤òÍÜ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤«¤éµ¢¹ñ¸å¤ÎÄÅÅÄ¤Î¿©¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö2022Ç¯9·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤ËÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¥¿¥³¾Æ¤¤Ë¤É¥Ï¥Þ¥ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥³¤ò¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤ò¤¹¤°¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¥¿¥³¤ò°»¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤Î¤Ê¤«¤ÇÅ¾¤¬¤·¡¢Â¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡°Û¹ñ¤Ç¤Î¿©À¸³è¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤¬¡¢¿©´ï¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Î¾ï¼±¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£