»³²¼ÈþÌ´Í¡¢¡ÈÀºÌ©µ¡³£¡É ¤Ö¤êÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤È¡ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡×¤Î2´§¤â»ëÌî¡Ä½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î¶ìÆ®¤ò¡ÖÂ¾»³¤ÎÀÐ¡×¤Ë
¡¡º£µ¨¤ÎLPGA½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÀï¡ØCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡Ù¤¬¡¢11·î20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡LPGA¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì60¿Í¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÀª¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î8Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌö¿Ê¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎLPGA¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Î¡ØAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¡Ø¥á¥¤¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¸¢¡Ù¤Ç¤â¾¡¤Á¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÇÍ£°ì¤ÎÊ£¿ôÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¤òÁ°¤Ë¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï3°Ì¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤â3°Ì¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï2°Ì¤È¡¢¿·¿Í¤é¤·¤«¤é¤ÌÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ï·å¤¬°ã¤¦¹â³Û¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢»³²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¿¤À°ì¿Í¡¢¿·¿Í¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿½éÆü¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢8¥¢¥ó¥À¡¼64¤Ç²ó¤Ã¤¿¥¤¡¦¥½¥ß¡Ê´Ú¹ñ¡¦Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¡Ë¡£2°Ì¤Ï2ÂÇº¹¤Ç¥¢¥ê¥»¥ó¡¦¥³¡¼¥×¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£»³²¼¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼70¤Ç²ó¤ê¡¢½éÆü¤Ï32°Ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢3°Ì¤Ë3ÂÇº¹¤ÇÈª²¬Æà¼Ó¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï4Æü´Ö¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ»³²¼¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¤Ï6ÂÇº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î ¡ÈÀºÌ©µ¡³£¡É ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¡Ê¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡»³²¼¤Ï2022Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¾Þ¶â¤Î2ÉôÌç¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç1Ç¯¤á¤«¤é½ç±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬ ¡ÈÆüËÜ¤Î½÷²¦¡É ¤È¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡»³²¼Æ±ÍÍ¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥íÅ¾¸þ¸å¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢³¤³°¤Ç¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í1Ç¯¤á¤Î2019Ç¯5·î¡¢JLPGA¥Ä¥¢¡¼¸ø¼°Àï¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡Ù¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ï°ìµ¤¤ËÆüËÜ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¡¢1Ç¯¤á¤«¤é¥Ä¥¢¡¼4¾¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°½é»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡ØAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÂÖÅÙ¤Î½ÂÌî¤ò¡¢³¤³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï ¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡É ¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢LPGA¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤¿¤¬¡¢½ÂÌî¤Î¼ÂÎÏ¡¢Åö»þ¤ÎÀª¤¤¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤âÅöÁ³¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¡ÖLPGA¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤äÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤â·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡ØÂç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¶¯¤á¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥¦¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¸½ºß¤Ç¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢º£µ¨¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î13»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¥·¡¼¥É¸¢¤ò¼º¤¦104°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢12·î4Æü¤«¤é¤ÎÊÆÍ½Áª²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï5Æü´Ö¤Ç90¥Û¡¼¥ë¤òÀï¤¦²á¹ó¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½ÂÌî¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÄ´À°¤òÁª¤Ó¡¢¡ØÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¼ó¤¬°²½¤·¡¢ÌµÇ°¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÌî¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÅÙµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£»³²¼¤Ïº£µ¨ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤òÁÀ¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½ÂÌî¤Î¶ìÆ®¤ò¡ØÂ¾»³¤ÎÀÐ¡Ù¤Ë¡¢ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ÏÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡£·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤Ë¨¡¨¡¡£