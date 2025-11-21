毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。11月23日（日）の放送は、宮沢氷魚と行く神奈川県寒川町の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

今回のゲスト・宮沢が待っていたのは相模川の河川敷にある立派な野球のグラウンド。宮沢と共演経験がある満島真之介がグラウンドに立つ宮沢をみて「野球場が似合うな」と一言。すると「一応こう見えても野球少年だったんですよ、ショートかサード」という宮沢。それを聞いた兼近が「一緒だ！僕もショートなんです」とはしゃぐ。初対面の兼近大樹ともバイブスが合ったところでタイトルコールして「メシドラ」スタート。

アメリカ・サンフランシスコで生まれて東京で育ち、大学はまたアメリカという宮沢。満島が「氷魚がこういう生身で来てくれるっていうのはなかなか貴重かもしんない」というと「（バラエティーの）ロケとかもほぼ初めてです。待ってる時にちょっと緊張してましたもん」ととても初々しい感じ。そんな宮沢だが「怒る時もありますよ」と話す。「自分で思うようにお芝居できなかった時とかは家に帰ってワー！ってなります」という。それでも兼近に「風呂場で大声とか出さない？」と聞かれると「風呂場では出さないですね。静かにウーみたいな、そこで一応発散してリセットする」という。

本日最初のお店は偶然にも野球好きのご夫婦が営むカフェ「89-eight nine-」。素敵な店内で「海外に来た気持ちになって」じゃれ合う兼近と満島を見た宮沢の感想は「すごいですね…」。その反応を見た兼近と満島は「こんな事やってるってまじ誰にも言わないで欲しい」「今のだけは誰にも言わないで欲しい」と爆笑する。

ここで話題は、かつて宮沢と満島が共演したドラマの現場でのあいさつの仕方について。幼稚園から大学まで、ずっとインターナショナルスクールだった宮沢は挨拶の仕方もアメリカ流だったため満島に驚かなかったが「初めましての人はすごいパワーの人がきた…」と驚き、「久間田琳加ちゃんとか當真あみちゃんとかが、おぉ!?」みたいな感じになっていたと、想像できそうな思い出を語る。満島も当時を振り返って「えぇ？どういう事？みたいになってたもんね。挨拶しただけなのに」と笑うと兼近が「怖いんだよ」とバッサリ。

少年時代の宮沢の食に関するエピソードを聞いている時に「え？大金持ちの息子じゃないんですか？」といつもの兼近が芸能界に疎い問題が勃発。「氷魚君は見たことあるよ、でも親は見たことない。」果たして、今日の旅が終わるまでに宮沢の親が誰だか兼近にわかるのか？

宮沢が役者を目指したきっかけも聞くことに。アメリカの大学に通っている時に「芸能の仕事をやりたいと思って今の事務所に履歴書を出した」という。「なんで役者やりたいと思ったの？」と聞かれると「両親とも芸能のお仕事をやっていたので」「大学4年の時にメンズノンノの専属が決まって、先輩から色々教えてもらってすごく良いスタートラインだった」と当時を振り返る。

そんな20代の頃からの変化を聞かれた宮沢は「色々な経験をして今の自分に一番必要なモノとかをセンサーが敏感に反応する」ようになってきたというが、その一方で「何も考えずに飛び込んでみる無邪気さも持っていたい」と自身の現在地を語る。

宮沢と次にやってきたのは「釣って見つけるぼうけんの国 湘南釣堀」。ここで本日の旅にかかった代金を誰が支払うか決めるゲームをすることに。本日のゲームは制限時間10分で“誰が一番大きな魚を釣れるか”対決。サドンデスまでもつれた白熱の対決に負けて本日のお支払いをするのは果たして誰？

次のお店は、宮沢が人生で初めてアポどりした「らぁ麺 椿」。美味しいラーメンに大満足した3人は本日最後のお店に向かう。ここでは宮沢がかつて舞台で渡辺謙と共演した時の話に。当時これからの自分に悩んでいた宮沢は、渡辺の「若手の誰よりも貪欲で真摯な姿勢」をみて「今のままでいいと思ってちゃだめなんだ」と感じたと振り返る。

最後のお店は沖縄料理店「具志堅の家〜ぐしけんち〜」。ここでいよいよ宮沢の父親が誰なのかの核心に迫る話題が。満島「沖縄出身じゃない人が歌う沖縄のイメージの曲って1曲しかないと思う」兼近「あれは？♪島唄よ 風に乗り〜、は？」。

宮沢が「リピートできるんですか？また出たい！」と言うほど楽しかったけれど、あまりにゆるーく楽しみ過ぎて「本当にこれ番組になるんですよね？」と心配になった様子も!?

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：天野英明 傅克文

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

公式X：https://x.com/meshidora_ntv

公式Instagram：https://www.instagram.com/meshidora_ntv/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meshidora_ntv

公式ハッシュタグ：#メシドラ