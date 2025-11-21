「ヒルトン東京」では、2025年11月14 日（金）〜12月26日（金）の期間中、お肉が主役のアフタヌーンティープラン『クリスマス ミートアフタヌーン』が開催されています。

クリスマスカラーで展開される特製ドールハウス型スタンドには、スモークダックや生ハムなどを華やかにアレンジした4種の前菜とクリスマススイーツが彩りよく並べられていて、まるでクリスマスプレゼントをひとつずつ開けていくようなワクワク感を味わえます。



生ハム、アニスと林檎のチャツネ 焦がしバターのパンパーニッケルサンドイッチバイツ

生ハムでリンゴのチャツネを包み、ミネラル豊富な黒パン、パンパーニッケル（ドイツ発祥の伝統的なライ麦パン）でサンドした一品。

シナモンやスターアニス、カルダモンなどを用いた、リンゴのチャツネのスパイスの利いた味わいと、焦がしバターが醸し出すリッチで香ばしい風味が生ハムの塩味と上品にマッチします。



スモークダックブレスト サワークリーム チコリ クランベリーソース

チコリの上に、2時間じっくりと低温調理した燻製鴨胸肉をのせ、甘酸っぱいクランベリーソースを添えた贅沢な一品。フェスティブシーズンに味わうサラダをイメージしたクリスマスカラーの前菜です。

スパイスパンプキンラテショット

カボチャを直火焼きし、シナモンやナツメグ、クローブなどの香辛料を加えた「スパイスパンプキンラテショット」。箸休めにもぴったりです。

ブリーチーズタルトレット 無花果ジャムと胡桃

まろやかなブリーチーズに、ポルトワインとスパイスをアクセントに加えたイチジクのジャムを合わせ、胡桃のピクルスをフレーク状にしてトッピングしたひと口サイズの前菜。イチジクとチーズの味わいが絶妙です。



右からシナモンスティックダッカルビ、クラウンローストビーフ、チキンベーコンロリーポップ

こだわりのミートプレートは、なんとグリルカウンターから焼きたて熱々の状態でいただけます！ ポークのミンチをシナモンスティックに巻き付け、濃厚なチーズフォンデュと、エッグヨークを加えてまろやかに仕上げたコチュジャンソースを合わせた「シナモンスティックダッカルビ」。塩麹やマスタード、黒ニンニクのペーストで2日間じっくりマリネした肉をローストし、4種類のペッパーで仕上げた「クラウンローストビーフ」。桜の薪でスモークした「チキンベーコンロリーポップ」は、8種類の自家製スパイスが奥行きある味わいを奏でます。

食後のデザートは「苺のショートケーキ」や「チョコレートガナッシュモンブランタルト」、「マルメロコンポート入り洋梨のムース」の3品をいただけます。それぞれがクリスマスモチーフのかわいらしい見た目をしていて、食べるのがもったいないくらい。

ドリンクは、10種類以上のTWGの紅茶セレクションやメトロポリタングリル オリジナルブレンドドリンクから。また、アメリカやカナダでは冬の定番ドリンクとして親しまれている「ホットアップルサイダー」をウェルカムドリンクとして楽しめます。リンゴジュースにシナモンやクローブ、カルダモン、アニスシードなどのスパイスを加えた身体も心も温まるノンアルコールのホットドリンクです。

甘いものがあまり得意ではない人も、フォトジェニックなアフタヌーンティーを楽しみたい人も、おしゃれなクリスマス気分を味わえちゃう「ヒルトン東京」の『クリスマス ミートアフタヌーン』。シェフこだわりの前菜と肉料理が揃っており、遅めのランチとしても楽しめますよ。

また、「ヒルトン東京」では、館内のあちこちでクリスマスデコレーションとイルミネーションが始まっています！ クリスマスの心躍った思い出を懐かしみながら、華やかなひと時を大切な人と過ごしてみてはいかがでしょうか。



MENU



【前菜】

・生ハム、アニスと林檎のチャツネ 焦がしバターのパンパーニッケルサンドイッチバイツ

・スモークダックブレスト サワークリーム チコリ クランベリーソース

・スパイスパンプキンラテショット

・ブリーチーズタルトレット 無花果ジャムと胡桃

【ミートプレート】

・シナモンスティックダッカルビ

・クラウンローストビーフ

・チキンベーコンロリーポップ

【デザート】

・苺のショートケーキ

・チョコレートガナッシュモンブランタルト

・マルメロコンポート入り洋梨のムース



■ヒルトン東京「クリスマス ミートアフタヌーン」

所在地：東京都新宿区西新宿6-6-2

場所：メトロポリタングリル （「ヒルトン東京」2階）

期間：開催中〜2025年12月26日（金）

※12月4日（木）、5日（金）、20日（土）、21日（日）を除く

時間：15〜17時（2時間制）

※12月24日（水）、25日（木）のみ14時30分〜16時30分

料金：6500円（土・日曜、祝日と12月24日（水）、25日（木）は7000円）

※税・サービス料込

※写真はすべてイメージです。



