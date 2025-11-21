＜九州Teen’sオーディション2026＞は、B’z、T-BOLAN、大黒摩季、倉木麻衣、WANDSなどが所属する“B ZONE Group”と、育成において業界からの信頼を得ている福岡のパフォーマンススクール“studio fluke”がタッグを組み、九州エリアから若い才能を発掘するべく実施されるオーディションだ。2019年、2021年にも開催され、今回で3回目となる。

＜九州Teen’sオーディション＞出身者は、テレビアニメ『名探偵コナン』のテーマソングに起用されたRainy。をはじめ、過去にグランプリや準グランプリ、審査員特別賞を受賞した計4名がメジャーデビューを果たしている。アーティストマネジメントから音源制作、プロモーションに至るまでワンストップで手掛けるB ZONE Groupと、ボーカルやダンス、ステージングなどトータルパフォーマンス育成を得意とするstudio flukeとのオーディション共催によって、発掘から育成、デビューへ向けた最短距離を高いレベルで実現してきた。

応募は九州エリアにゆかりのある10代限定、オーディションのオフィシャルWEBサイトからLINEでの簡単応募が可能だ。グランプリ受賞者には九州コレクションの出演や育成レッスン、音源制作／レコーディングなどのバックアップが用意されている。応募締切は2026年1月15日。詳細はオーディションWEBサイトにて。

■＜九州Teen’sオーディション2026＞

◯応募期間：2025年11月20日(木)〜2026年1月15日(木)

・1次選考：2026年1月下旬

・2次審査：2026年2月7日(土)

・3次審査：2026年2月21日(土)

・最終審査：2026年3月某日

▼応募資格

2026年3月31日時点で10代であること

応募時10歳以上であること

九州エリアに繋がりがあること(沖縄県・山口県も含む)

国籍は問いません

特定のプロダクションに所属していない方

▼募集部門

ボーカリスト、シンガーソングライター

※バンド、音楽ユニット、ダンサー、アクター、モデルでの応募は対象外になります。

◯主催：B ZONE、studio fluke

◯協力：C&S学院、九州コレクション、lit.link

