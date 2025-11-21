東洋大ボランチ田制と右SB荒井が鳥取入団へ
ガイナーレ鳥取は21日、東洋大からMF田制裕作(たせい・ゆうさく)とDF荒井涼の新加入が内定したと発表した。
田制は柏レイソルの下部組織出身のボランチで、3年時よりレギュラーを務めた。今季の天皇杯では、2回戦の柏戦に先発して“古巣撃破”に貢献。夏の総理大臣杯優勝にも貢献した。東京都出身、身長182cm、体重74kg。
荒井は日大藤沢高出身の右SBで、昨年度の大学選手権(インカレ)では過密日程の中で全試合にフル出場。無尽蔵のスタミナを披露して、初優勝に貢献した。今季も不動のレギュラーとして東洋大の躍進を支えてきた。身長178cm、体重72kg。
クラブを通じて両選手は以下のようにコメントしている。
田制
「ガイナーレ鳥取というクラブでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。これまで支えてくれた家族をはじめ、自分に携わってくれた監督やコーチ、スタッフに感謝申し上げます。ガイナーレ鳥取の勝利のために強い覚悟を持って闘います。ガイナーレ鳥取のファン、サポーターの皆様応援よろしくお願いします」
荒井
「幼い頃から描いてきたプロサッカー選手になるという夢を、このクラブで実現できることに大きな喜びを感じております。これまでご指導くださった指導者の方々、成長を目指して競い合ってきたチームメイト、そしてどんな時も静かに支えてくれた家族に、心より感謝申し上げます。一日でも早くピッチに立ち、勝利に貢献できるよう、日々努力を重ねて参ります。ガイナーレ鳥取に関わるすべての皆様、応援の程よろしくお願い申し上げます」
