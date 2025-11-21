Fukase（SEKAI NO OWARI）のソロプロジェクトより、1stシングル「Bad Entertainment」が本日11月21日に配信リリース。あわせてミュージックビデオが公開された。

この「Bad Entertainment」は、Fukaseソロプロジェクトでは最初に発表される楽曲となり、合わせて公開されたジャケット写真にはアーティストTIDE氏のイラストが起用されている。

ミュージックビデオでは、Fukaseが出演するのみならず、自らミュージックビデオの監督も担当。Fukaseがミュージックビデオの監督を務めるのは本作品が初となり、映像のストーリー原案・企画など全ての領域をセルフプロデュース・ディレクションした。

撮影は3日間に渡って様々な場所で行われ、複数の劇用車が登場するなど近年のミュージックビデオにおいて稀に見る規模での撮影となった。また、Fukaseの多種多様に変化していくスタイリングについても注目してほしい。