¾å´ØÄ®¤Ç·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤Ï´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê21Æü¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÃ¦¸¶È¯ÃÄÂÎ¤¬¾å´ØÄ®¤ÈÄ®µÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÜÀß¤Î·úÀß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ã¦¸¶È¯ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¾å´Ø¤Ë¸¶»ÒÎÏ»ÜÀß¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤Ê¼¸Ë¤Î²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤ÏÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Î·úÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬»ö¶È·×²è¤ÎºöÄê¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÃæ¹ñÅÅÎÏ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ò¾å´ØÄ®¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä®¤ÈÄ®µÄ²ñ¤Ë·×²è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËöÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃæ´ÖÃùÂ¢¤Î·×²è¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¿¸¶»ÒÎÏ¤Ç¤â¤á¤ë¤Î¤«¤ÈÄ®Ì±¤ÎÊý¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÌµÍÑ¤Îº®Íð¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤¿¤Á¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·»ä¤¿¤Á¤Î½Ð¤·¤¿¤´¤ß¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾å´ØÄ®¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×
²ñ¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÃ¦¸¶È¯¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£