¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§DJI¤Î¥¸¥ó¥Ð¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¡¡Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーSALE¤Ç¥»ー¥ëÃæ
¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーSALE¡×¤ÎÀè¹Ô¥»ー¥ë¤Ë¡¢DJI JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»²²Ã¡£11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥íー¥ó¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡¢360¡ë¥«¥á¥é¡¢Vlog¥«¥á¥é¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡¢¥¸¥ó¥Ð¥ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤Ê¤«¤Ç¤âVlog¥«¥á¥é¡ÖDJI Pocket 3¡×¤Ï¥»ー¥ë½éÅÐ¾ì¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20%¤Î6Ëü3,360¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥³¥ó¥Ü¤â20%OFF¤Ç¤Î¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤À¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖOsmo Action 5 Pro¡×¤Ï26¡óOFF¤Î4Ëü3,460±ß¤ÇÈÎÇä¡£¤³¤Á¤é¤Ï11·î18Æü¤Ë¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖOsmo Action 6¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤Î1À¤ÂåÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢7·î¤ËÆ±¼Ò½é¤Î360¡ë¥«¥á¥é¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖOsmo 360¡×¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³¥ó¥Ü¤È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Ü¤¬25%OFF¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»ー¥ë´ü´ÖÀè¹Ô¥»ー¥ë¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ00Ê¬～11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬ ËÜ¥»ー¥ë¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë0»þ00Ê¬～12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é
Osmo Action 5 Pro¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³¥ó¥Ü¡§58,806±ß¢ª43,460±ß¡Ê26¡óOFF¡Ë ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Ü¡§69,300±ß¢ª57,000±ß¡Ê26¡óOFF¡Ë
Osmo Action 4¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Ü¡§46,827±ß¢ª28,570±ß¡Ê39¡óOFF¡Ë ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³¥ó¥Ü¡§44,000±ß¢ª30,000±ß¡Ê32¡óOFF¡Ë ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー ¥³¥ó¥Ü¡§60,500±ß¢ª46,500±ß¡Ê23¡óOFF¡Ë
360¡ë¥«¥á¥é
DJI Osmo 360¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥³¥ó¥Ü¡§67,100±ß¢ª50,380±ß¡Ê25¡óOFF¡Ë ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Ü¡§91,300±ß¢ª68,529±ß¡Ê25¡óOFF¡Ë
¥É¥íー¥ó
DJI Mini 4KÃ±ÂÎ¡§47,520±ß¢ª38,060±ß¡Ê20¡óOFF¡Ë ¥«¥á¥é¥É¥íー¥ó¥³¥ó¥Ü¡§65,945±ß¢ª47,960±ß¡Ê27¡óOFF¡Ë
DJI NeoÃ±ÂÎ¡§33,000±ß¢ª28,049±ß¡Ê15¡óOFF¡Ë ¥³¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ß3¡Ë¡§44,660±ß¢ª37,950±ß¡Ê15¡óOFF¡Ë Fly More ¥³¥ó¥Ü¡§57,200±ß¢ª48,619±ß¡Ê15¡óOFF¡Ë Fly More ¥³¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ß3¡Ë¡§79,200±ß¢ª67,319±ß¡Ê15¡óOFF¡Ë
Vlog¥«¥á¥é
DJI Pocket 3Ã±ÂÎ¡§79,200±ß¢ª63,360±ß¡Ê20¡óOFF¡Ë ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥³¥ó¥Ü¡§99,880±ß¢ª79,860±ß¡Ê20¡óOFF¡Ë
¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»
DJI Power 2000ÄÉ²Ã¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤·¡§151,800±ß¢ª106,700±ß¡Ê30¡óOFF¡Ë
¥¸¥ó¥Ð¥ë
DJI Osmo Mobile 7P
Ã±ÂÎ¡§18,480±ß¢ª12,760±ß¡Ê31¡óOFF¡Ë