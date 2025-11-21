乃木坂46一ノ瀬美空の笑顔弾ける『B.L.T.1月号』表紙解禁！熱い思いを語った1万字インタビューも掲載

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月28日発売の『B.L.T.2026年1月号』（東京ニュース通信社）の表紙画像が公開された。

■ソロで『B.L.T.』の表紙を飾るのは初

今号の表紙・巻頭には乃木坂46 5期生の一ノ瀬美空が登場。一ノ瀬がソロで『B.L.T.』の表紙を飾るのは初めて。

表紙に選ばれたのは、柔らかな冬空の下、彼女の最大の魅力でもある、笑顔を惜しみなく見せているカット。白いニット帽と淡いトーンのスタイリングが、彼女の純粋な表情をよりいっそう引き立て、見ているだけで幸せな気持ちを与えてくれる表紙となっている。

今回の表紙＆グラビア撮影は、一ノ瀬を海と緑に囲まれた自然公園に連れ出して敢行。20ページを超えるボリューム数で等身大の魅力をそのままに切り取った。

さらに、約1万字に及ぶロングインタビューも敢行。活動をしていくなかで、実は辛かった時期、それを乗り越えられた理由、同期への愛、そしてグループへの愛…、活動の幅を広げ続ける一ノ瀬美空の熱意とまっすぐな想いが詰まった読み応えたっぷりの内容となっている。

また、別冊付録のポスター画像も解禁された。

なお、今号には乃木坂46から4期生の田村真佑のグラビアも掲載。6期生連載には愛宕心響が登場する。

■書籍情報

2025.11.28 ON SALE

『B.L.T.』2026年1月号

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「ビリヤニ」

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

■【画像】別冊付録のポスター画像

■【画像】誌面からの先行カット