¸ÐÃÓ²°¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤Ê¤É23ÉÊÌÜ¤òÃÍ¾å¤²¤Ø¡¡ÍèÇ¯2·î¤«¤é
¸ÐÃÓ²°¤ÏÍèÇ¯2·î¤«¤é¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ23ÉÊÌÜ¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍ¾å¤²¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤Î¤ê±ö¡×¤ä¡Ö¥«¥é¥à¡¼¥Á¥ç¥Á¥Ã¥×¥¹ ¥Û¥Ã¥È¥Á¥êÌ£¡×¤Ê¤É¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò23ÉÊÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÃÍ¾å¤²¤ÏÍèÇ¯2·î1Æü¤Î½Ð²ÙÊ¬¤«¤é¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²Éý¤ÏºÇÂç11%ÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤Î¤ê±ö¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÀÇ¹þ¤ß162±ß¤«¤é170±ß¤Ë»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¹âÆ¤ä¡¢ÇÛÁ÷Èñ¤Ë¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¡¢¸ÐÃÓ²°¤Ï¡Ö¼«½õÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£