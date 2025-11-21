±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ê42¡Ë¡¢10ºÐÄ¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¡¼¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤Î±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ê42¡Ë¤¬¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û10ºÐÄ¹ÃË¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¤¢¤ê¡Ë
¡¡2014Ç¯2·î¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿±§Â¿ÅÄ¡£ÍâÇ¯7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤Î½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¡¢2018Ç¯4·î¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢Ç¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡ÖÂ©»Ò¤Èºî¤Ã¤¿ÈëÌ©´ðÃÏ¤Çºî»ì¤¬Ä½¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯11·î20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ« Àã¤¬¹ß¤ë¤Û¤É´¨¤«¤Ã¤¿¤¤Î¤¦¡¢Â©»Ò¤Î´õË¾¤Ë¤è¤êÊü²Ý¸å2¿Í¤Ç¥Ð¥¹¥±¤Î°ÇÎý¤·¤¿¤¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë