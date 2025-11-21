カーディ・Bが第4子を出産 赤ちゃんを初お披露目
米歌手のカーディ・Bが、自身のインスタグラムにて、NFL選手の恋人ステフォン・ディグスとの間に生まれた赤ちゃんの写真を初公開。11月4日に出産したことを明らかにした。
【写真】NFLのおくるみがかわいい カーディ・B、第4子となる赤ちゃんをお披露目
カーディは日本時間11月20日の投稿で、「11／4」と綴り、テディベアとシルバーのハート、アメフトのボールの絵文字を添えて、ミントグリーンのローブ姿で赤ちゃんを抱く姿や、出産後に病院のベッドで撮影した親子3人のショット、恋人ステフォンの所属するNFLニューイングランド・ペイトリオッツのおくるみに包まれた赤ちゃんの写真を公開した。
また14日には、インスタグラムにて出産後の姿を公開しており、「新しい赤ちゃんを迎え、最高の自分になる理由、何よりも自分を愛する理由がまたひとつ増えた。赤ちゃんに相応しい愛情と生活を与え続けることが出来る」と綴っていた。
カーディとステファンは、2024年10月から交際の噂が流れ、今年5月に米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われたNBAの試合観戦に2人で訪れ、関係を公表した。カーディは9月に出演した『CBSモーニングス』のインタビューで、「恋人ステフォン・ディグスとの間に赤ちゃんを授かる予定です」と明かしていた。
なお、長く破局と復縁を繰り返した元恋人でラッパーのオフセットとの間に3人の子どもがいるカーディにとっては第4子、元パートーナーとの間に2人の娘がいるステフォンにとっては第3子、2人にとっては初めての子どもとなる。
引用：「カーディ・B」インスタグラム（＠iamcardib）
