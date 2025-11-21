2,000円台って本当！？【ワークマン】40・50代が狙いたい！「優秀アウター」

機能性優秀なアウターを手に取りやすい価格で探すなら【ワークマン】をチェックしてみて。大人コーデにも取り入れやすいアウターが2,000円以下でラインナップしています。今回は襟付きできちんと感のあるデザインや、ノーカラーで首元レイヤードを楽しみやすいデザインを紹介。

カジュアルなのに大人っぽく決まる襟付きデザイン

【ワークマン】「レディースフェイクウールアウター」\2,900（税込）

手に取りやすい価格ながら「ウールのようなふっくらした風合い」（公式サイトより）が魅力のアウター。きちんと感のある襟付きのデザインで、大人っぽく決まりそうです。撥水加工が施されているため、急な雨でも安心。洗濯機洗いできるのも嬉しいポイントです。カーキ・チャコール・ベージュの全3色展開。

シンプルで着まわしやすいノーカラーアウター

【ワークマン】「レディースフワテック（R）シーンレスインサレーション」\2,500（税込）

シンプルなデザインで、あらゆる着こなしに合わせやすそうなアウター。ノーカラーなのでマフラーやタートルネックトップスとも好相性です。薄手ながら裏地に保温機能が付いているため、あたたかく着られそう。内側のスピンドルを引っ張ると、シルエットのアレンジが楽しめます。耐久撥水・静電気軽減機能も付いた優れものです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M