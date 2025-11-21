±Ø¹½Æâ¤ÇÅ·°æ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÌó30kg¤¬Íî¤Á¡¢²¼¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤±¤¬¡¡JRÌ¾¸Å²°±Ø¤ÎÃæ±û¥³¥ó¥³¡¼¥¹
JRÌ¾¸Å²°±Ø¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÅ·°æ¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤·¡¢¤¹¤°²¼¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å2»þ²á¤®¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤ÎÃæ±û¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç¡Ö´ÇÈÄ¤¬Íî¤Á¤Æ¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈJR¤Î¿¦°÷¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ìó3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÄ¹¤µ4¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ30kg¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íî¤Á¡¢50Âå¤«¤é60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Íî²¼¤Î¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£