µ¤Ê¬¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡© ´ôÉì¾ë¤ÎÅ·¼é³Õ¤òÌë´Ö¤ËÂß¤·ÀÚ¤ê¡¡¹ÃÑÉ¤ÎÃåÉÕ¤±ÂÎ¸³¤ä¿©»ö¤â³Ú¤·¤à
1Æü¸ÂÄê¤Î¾ë¤Î¼ç¤Ë¡Ä¡©´ôÉì¾ë¤ÎÅ·¼é³Õ¤òÌë´Ö¤ËÂß¤·ÀÚ¤ë¥×¥é¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ôÉì»Ô¤Ï¡¢´ôÉì¾ë¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢1Æü1ÁÈ¡¢11·î21Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢´ôÉì¾ë¤ÎÅ·¼é³Õ¤òÂß¤·ÀÚ¤ë¥×¥é¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¸á¸å5»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤«¤é105·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢ÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»ÔÆâ¤Ë½»¤à·Ð±Ä¼Ô20¿Í¡£
¤³¤ÎÅ·¼é³Õ¤Ç¿ÆËÓ²ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢»²²ÃÎÁ32Ëü9Àé±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶â³Û¤Ï´ôÉì¾ë¤Î¤¢¤ë¶â²Ú»³¤ÎÉ¸¹â329m¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¹¤¤´ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Ç¶¯±¿¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(»²²Ã¼Ô)
20¿Í¤ÏÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¿©»ö¤ä¡¢¹ÃÑÉ¤ÎÃåÉÕ¤±ÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
