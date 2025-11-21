Çðºê´¢±©¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ç¤âÅÅµ¤ÎÁ¶âÃÍ²¼¤²¡Ö¹Ô¤ï¤º¡×¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¡È2023Ç¯¤ÎÃÍ¾å¤²»þ¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¡É
¿·³ã¸©¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤òÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤È¤¤ËÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤È7¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤ÇÃÍ¾å¤²Éý¤òÍÞ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢6¹æµ¡¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡Ö¾ÍèÅª¤ËÎÁ¶â»»Äê¾å¤ÎÁ°Äó¤ä¿¥¤ê¹þ¤ßÆâÍÆ¤ËÁê°ã¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¸¡Æ¤¡¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶È¯1´ð¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÇÇ¯´ÖÌó1000²¯±ß¤Î¼ý»Ù²þÁ±¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î½èÍýÈñÍÑ¤Ï23Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¸·¤·¤¤·Ð±Ä¾õ¶·¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£