◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス 第２日（２１日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）

２７位で出た今季日本ツアー初参戦の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、ボギーなしの６７で回って通算３アンダーとし、トップと４打差の１３位に順位を上げた。「スタートが良かったので、なんとかいいところで終われた。今は自分のゴルフに必死なので（上との差については）何も考えていない。いいプレーができるように調整したい」。耐えて粘った一日。好位置で決勝ラウンドを迎える。

１番で３メートル、２番で２メートル半のチャンスを決めて連続バーディー発進。チャージを予感させる流れから、４番でアクシデントに見舞われた。ティーショットを右林へ曲げた際、落胆とともに下ろしたドライバーのヘッドがティーマークに当たり、ソールを損傷。「自分が悪い」と言及した。

ラウンド早々にドライバー抜きの戦いを強いられた。「３ホール目まではアイアンショットが良かった。１番のティーショットも良かった。それが２番と４番のティーショットで壊れてしまった。５番や７番でミスがあったけど、最後の方は少しずつ立て直せてきた」。５番以降は１３本のクラブでプレー。ティーグラウンドで３ウッドを強振し続けた。

１２番では同組の谷原秀人のドライバーショットを２０ヤード近くオーバードライブする場面もあった。「精度が高いショットを打たないといけない難しいホールもあったけど、なんとかノーボギーで回れたので良かった」。１４番はグリーン左手前の高いバンカーからの第３打を１メートルに寄せ、１５番は第２打を左に大きく曲げながら３メートルまで運び、沈めてパーをセーブした。

「いいドライバーが見つかるように。見つからなかったら、また今日と同じような感じでゴルフをする」と話して練習場に向かった。日没直前の午後５時過ぎ、最後の一人になるまで、ドライバーを数本試しながら球を打った。その後はファンにサイン。ホストプロとして、週末の優勝争いに名を連ねる。