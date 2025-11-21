リアム・ギャラガーが、オアシスが「Oasis Live '25ツアー」後の活動について、まだ「ちゃんと話し合っていない」ことを明かした。16年ぶりとなった再結成ツアーの延長をこれまで示唆してきているリアムだが、「死ぬまで続けたい」気持ちはあるものの、メンバーとはその話をしていないことを明かした。



【写真】ステージで仲良く手を上げるリアム・ギャラガーとノエル・ギャラガー

Xであるユーザーから、「また来年会おう」と約束したことで誰かに「叱られた」かと尋ねられた際、リアムは「ちょっと舌打ちされたり、眉をひそめられたりはした」と認め、オアシスとしてではなく、ソロでツアーを行う可能性があると話した。そして、「来年も再来年も、俺のことは見るだろうけど、それがオアシスかどうかは、ちゃんと座って話し合う必要がある。すべてが俺次第なら、死ぬまでツアーを続けるけど。世界で最高のことだからね。でも、残念ながらそうではないんだ」と続けた。



7月から開始した「Oasis Live '25ツアー」は、今月23日のブラジル公演で幕を閉じる予定となっている。



