¡¡°Ï¸ë¤ÎÂè£·£³´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤ÎÂè£´¶É¤¬£²£±Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î°ìÎÏÎË´ýÀ»¡Ê£²£¸¡Ë¤¬°æ»³ÍµÂÀ²¦ºÂ¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë£±£µ£¹¼ê¤Þ¤Ç¤ÇÀèÈÖÃæ²¡¤·¾¡¤Á¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º£³¾¡£±ÇÔ¤Ç²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎÏ´ýÀ»¤Ï¼·Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢Ì¾¿Í¡¢Å·¸µ¡¢ËÜ°øË·¤È¹ç¤ï¤»¸Þ´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Þ´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¥ÛÛ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¦¡Ë¶åÃÊ¡Ê£´£µ¡Ë¡¢°æ»³²¦ºÂ¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¡£
¡¡°ìÎÏ´ýÀ»¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ÂÎÏÅª¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¡£¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÏ´ýÀ»¤ÏÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡££²£°£±£°Ç¯¡¢£±£³ºÐ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¹ñºÝ´ýÀï¡Ö±þ»áÇÕ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ£±£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¼·Âç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î¤¦¤Á¡¢´ýÀ»¡¢ËÜ°øË·¡¢Ì¾¿Í¡¢Å·¸µ¡¢²¦ºÂ¤Î£µ´ýÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆËÉ±Ò¡¢Ã¥¼è¤ËÀ®¸ù¡£ÍèÇ¯£±·î¤ËÊÆ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÂè£µ£°´ü´ýÀ»Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç¤Ï¡¢´ýÀ»£µÏ¢ÇÆ¡¢¡ÖÌ¾ÍÀ´ýÀ»¡×¤Î»ñ³Ê³ÍÆÀ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼ÇÌî¸×´Ý½½ÃÊ¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼·´§ÆÈÀê¤ò²áµî¤Ë£²ÅÙÃ£À®¤·¤¿°æ»³²¦ºÂ¤Ï¡¢ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¸ëÀ»¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢£±£±Ç¯£±£±·î°ÊÍè¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ì´§¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
