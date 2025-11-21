北日本に冬の足音スキー場もオープン！都心は冷え込み宝くじの行列もブルブル　秋晴れで寒暖差大きく気温急上昇

北海道では21日、日本海側を中心に荒れた天気となり、旭川市では横殴りの激しい雪が降りました。

こうした中、札幌市の札幌国際スキー場では、今シーズンの営業がスタートしました。

今週、まとまった雪が降ったことから、2024年より10日早く山頂付近の一部コースを開放しました。

ゲレンデには大勢のスキーヤーなどが集まり、思い思いの滑りを満喫していました。

訪れた人は「先週からずっとワクワクしてたので、今から滑るのが楽しみで楽しみで仕方ないです」「きょう有給とってきたんで。1年間楽しみで。本当に一日楽しもうと思ってます」と話しました。

そして、長野県の横手山・渋峠スキー場。

標高2307メートルの場所にある日本一標高の高いスキー場です。

このスキー場は11月15日にオープンする予定でしたが、雪が少なく22日に延期。

しかし今週、まとまった雪が降ったため、20日から一部のコースがプレオープンしました。

訪れた人は「今シーズン初です！（Q.晴天でスキー日和）最高ですね。なかなかシーズン入るといい天気でできないんで、大満足です」「最高ですね、雪もいいしね。すごくグッドコンディションで良かったです。このタイミングで開くとは思わなかったから、すごく最高のラッキー」と満喫している様子。

スキー場は22日に正式にオープンし、12月中旬には全面滑走できる見込みです。

横手山リゾート・坂口梨乃さん：

天然雪と人口降雪機（の雪）が混ざっている部分はあるけど、しまってる雪になっているので十分滑走に楽しい雪になっている。あすはオープンイベントも行いますので、みなさんいっぱい来ていただけるのをお待ちしている。

一方、秋田市の宝くじ売り場では、開店前、年末の大きな夢を手に入れるための祈願が行われました。

21日に発売された、1等と前後賞合わせて10億円となる「年末ジャンボ宝くじ」。

この宝くじ売り場は、“幸運の猫の足跡”で知られ、これまで数多くの高額当せんが出た人気の売り場です。

そのため、売り場には億万長者になる夢を求めて朝から多くの人たちが行列を作りました。

そして、年末ジャンボ宝くじを求める人は東京・有楽町でも。

21日の東京都心は朝から冷え込み、最低気温は5.1度。

午前9時ごろには10.4度まで上昇しましたが、宝くじ売り場で行列を作っていた人たちは寒さに耐えていました。

並んでいた人は「めっちゃ寒いです。（Q.寒さ対策は）ヒートテック2枚重ねで。（Q.ヒートテック2枚でも寒い？）寒いです。手とか耳とか寒い」「（Q.寒さ対策は）カイロですよ。カイロに箱根駅伝のベンチコート着て」「日が当たってるところは暖かいけど、ちょっと陰になると肌寒いですね」と話しました。

寒さを乗り越えジャンボ宝くじを手にした人の中には、仲間でお金を出し合い90万円分を購入した人も。

90万円分購入した男性は「（Q.何枚買った）3000枚です。代表で来てるから、みんな僕に期待してる。もし当たったら（仲間から）メール来まくりですよ。どうするどうする当たったぞって。夢は持つもんだからね。この先何歳まで生きられるか分からないから、僕が当てたら銅像が建ちますよ」と話しました。

年末ジャンボ宝くじの販売は12月23日までで、抽選は大みそかの12月31日に行われます。

東京・新宿区の明治神宮外苑では21日午後4時からオープンするクリスマスマーケットの準備が着々と進められていました。

東京都心は午後2時前には17.3度まで上昇し、過ごしやすい暖かさになりました。

東京クリスマスマーケット実行委員会・広報担当：

このぐらいの気温の方がお客さま来ていただきやすくなるので、できれば12月25日まで毎日これくらい暖かい日がうれしい。会場内にはグリューワインというホットドリンクだったり、ホットチョコレートとかも販売してるので、寒い日は温まっていただければと思う。

青空が広がり、すっきりとした秋晴れとなった21日の東京都心。

21日朝は最低気温5.1度と冷え込みましたが、昼にかけて気温はぐんぐん上昇し17.3度に。

寒暖差は12度以上にもなりました。

こうした中、東京ミッドタウンでは都内最大級の屋外アイススケートリンクがオープン。

東京ミッドタウンのアイススケートリンクは2025年で17回目。

本物の氷の上でスケートを楽しむことができます。

スケートを楽しむ人は「たまたま通りかかって、アイスリンクじゃねってなって（Q.都心で紅葉もあって）ロケーションとてもいいですよね。ちょうど今、紅葉めっちゃ良くて」と話しました。

スケートリンクには1人でスピンの練習をしている男性の姿もありました。

男性は「もう楽しくてしょうがないです。仲間が来たら、なおさらですね。1人で練習も大事なんですけど、仲間が来ればそれなりに楽しめる」と話しました。

このスケートリンクは2026年2月23日までオープンしています。

東京ミッドタウンマネジメント株式会社・千葉剛史さん：

今週末の3連休はぜひお楽しみいただけたらと思います。

22日からの3連休の天気は、23日までは全国的に広く晴れ、行楽日和となる予想です。

日中は過ごしやすい日が続きますが、朝晩は冷えるので服装に注意が必要です。