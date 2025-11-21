“絶対的本命なし”の新人王争いが面白い 近年稀に見る大混戦の主役は誰か 有力4候補をチェック
西川は侍ジャパンでも存在感を見せた(C)産経新聞社
近年稀に見るハイレベルな争いになりそうだ。
パ・リーグの新人王は11月26日の「NPB AWARDS」で発表の予定。大物ルーキーが期待通りの働きを見せ、2年目以降の選手も多く頭角を現している。絶対的な本命が1人いるというよりは、本命で推したい選手が複数人いる格好だ。本稿では有力候補になりそうな4人の選手を取り上げたい。
■宗山塁（楽天）：遊撃手ながら新人最多の122試合出場
まずは楽天の宗山塁についてだ。
昨年のドラフト会議で5球団競合の末、杜の都と縁が結ばれたショートストップ。明治大時代から鳥谷敬（元阪神ほか）以来の大物遊撃手と期待されていた。
果たして、宗山は開幕から離脱なく1軍に帯同。新人では最多の122試合に出場した。そのうち116試合で遊撃を守り、108試合に先発出場。打率.260、3本塁打をマークし、1年目から主力の働きを見せた。
順当にいけば、本命のひとりとして挙げて差し支えないだろう。
■渡部聖弥（西武）：開幕直後のインパクト＆2桁本塁打をマーク
インパクトの面において宗山を凌ぐのが、西武の渡部聖弥だ。
大商大からドラフト2位で入団すると、開幕からクリーンアップの一角に定着。いきなり6試合連続安打（うちマルチ安打4度）の猛打で、3・4月の打率は驚異の.435。5月にはプロ初アーチを皮切りに4本塁打を放っている。
2度の故障離脱がありながら、シーズン通算で12本塁打43打点を記録。61試合で3番、27試合で5番を務め、早くも打線の中核を担ったのはアピールポイントになる。
■西川史礁（ロッテ）：中盤以降の「捲り」でリーグ最多二塁打
ロッテの西川史礁は、シーズン中盤から猛追してきた。
5月まで打率1割台と苦しむも、フォーム改造が功を奏し、3度目の1軍登録となった6月13日以降は打率.311の好成績。一時は新人初の首位打者も視野に入るほどの打ちっぷりだった。シーズン通算では宗山、渡部を上回る打率.281。27本の二塁打はリーグ最多の数字を叩き出している。
外野守備でも素早い反応と強肩でプラスをもたらし、度々ファインプレーを披露。攻守で適応を見せた部分がどう見られたか。
■達孝太（日本ハム）：NPB新の「オール先発で7連勝」
投手では高卒4年目の達孝太（日本ハム）が強烈な印象を残した。
150キロを超える速球とフォークで支配的な投球を見せ、1軍デビューからオール先発で7連勝のプロ野球記録を樹立。シーズン通算でも16試合で8勝2敗、防御率2.09。スタミナも豊富で3度の完投（うち完封1度）もマークと、申し分ない成績を残している。
躍進を続ける日本ハムの中で、先発ローテの一角を担ったことがどう評価されるのか注目だ。
■そのほかの新人王候補
そのほかにも中継ぎで49試合に投げた山田陽翔（西武）、打撃で存在感を見せた山本大斗（ロッテ）、高卒2年目ながら正捕手を務めた寺地隆成（ロッテ）など、例年なら本命に推せそうな選手が複数いる。1シーズンでこれだけの人材が出てくるのは非常に珍しい。
一体どの選手が新人王を獲得するのか。26日の発表が待ちきれない。
