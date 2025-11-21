元交際相手の女性に対し300回にわたって電話をかけた疑いで、三条市に住む35歳の男が逮捕されました。



ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、三条市月岡1丁目に住む自称・無職の男(35)です。警察によりますと、男は以前交際していた30代の女性に恋愛感情などが満たされなかったことに対する恨みを晴らす目的で、10月9日～11月12日までの間に300回にわたり電話をかけストーカー行為をした疑いがもたれています。



先週、被害女性から警察に「相手から連絡が止まらない」という内容の相談があり発覚しました。警察の調べに対し、男は「電話をかけたことは認めるが、恋愛感情といった気持ちはありませんでした」と容疑を一部否認しています。警察は、動機や余罪などを詳しく調べています。