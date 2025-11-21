「ヒロキ・イトウも復帰している」８か月ぶり出場はあるか！バイエルン指揮官が帰ってきた日本人DFに言及
現地11月22日に開催されるブンデスリーガ第11節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルン・ミュンヘンが、鈴木唯人が加入した10位のフライブルクとホームで対戦する。この一戦を前に、ヴァンサン・コンパニ監督が伊藤に言及した。
26歳の日本代表DFは昨夏にバイエルンに加入するも、プレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。長期離脱を強いられた後、年をまたいで２月に行なわれたチャンピオンズリーグのセルティック戦で、待望のデビューを果たした。
しかし、翌月に同箇所を負傷。再手術を行ない、今季に入ってもここまで欠場が続いているなか、11月17日にクラブの公式Xが万歳の絵文字付きで「ヒロキ・イトウがフルトレーニングに復帰」と報告した。
コンパニ監督は前日練習の前に開かれた会見で、選手起用に関して次のように語った。
「マヌエル・ノイアーについては様子を見なければならない。少し風邪気味で練習に参加していない。今日は参加できるよう願っている。セルジュ・ニャブリの出場は難しいだろうが、ヨズア・キミッヒは確実に出られるはずだ。また、ヒロキ・イトウも復帰している。悪い面だけではなく、良い面もある」
加入２年目の背番号21がピッチに立てば、３月29日以来となる。８か月ぶりの公式戦出場が近付いていることは間違いない。日本人対決の可能性もあるブンデス再開初戦に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
