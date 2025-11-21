【ラグビーＵ２０日本代表】「関西トライアル合宿」参加メンバー２２人を発表！高校生は８人選出　関西学院大から５人など大学生は１４人　

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１１月３０日から奈良・天理大学で実施される「Ｕ２０日本代表候補関西トライアル合宿」に参加する、参加メンバー２２人を発表しました。



今回の合宿は、１１月３０日（日）〜１２月１日（月）の２日間。来年行われるＵ２０世代の世界一決定戦「ワールドラグビーＵ２０チャンピオンシップ」のメンバー選考にもかかわる将来有望な選手が集まりました。





関西・九州の強豪大学・高校からＦＷ８人、ＢＫ１４人を選出。関西学院大学から最大の５人、同志社大学から３人など、大学生が１４人選出され、高校日本代表候補の上原大尚・城内佳春・杉山祐太朗など８人の高校生がメンバーに名を連ねました。「ワールドラグビーＵ２０チャンピオンシップ」の出場国が１２か国から１６か国となり、世界の強豪との真剣勝負の機会が訪れたラグビーＵ２０日本代表。翌週に予定されている関東でのトライアル合宿を含めて、この中から、貴重な国際舞台での経験を積み重ねて将来のＪＡＰＡＮを背負う逸材が現れるのか、期待が高まります。＜関西トライアル合宿参加メンバー＞PR 川越寛太（関西学院大学）PR 北村真仁（大阪体育大学）PR 李星河（同志社大学）HO/PR 河内晟歩（関西学院大学）FL/NO8 石川波潤（福岡大学）FL/NO8 上原大尚（報徳学園）FL/NO8 福田周平（関西学院大学）FL/NO8 城内佳春（天理）SH 片岡湊志（京都工学院）SH 柴崎允希（関西学院大学）SH 中嶋優成（同志社大学）SO/FB 新井竜之介（関西学院大学）SO 杉山祐太朗（京都工学院）SO 丹羽雄丸（同志社大学）CTB 川口慧大（立命館大学）CTB 森本樫大（天理）CTB 吉田幹太（近畿大学）WTB/FB 坂田弦太郎（天理）WTB/FB 高野恵次郎（小倉）WT 永住悟琉（九州共立大学）WTB/FB 廣畑汰南（熊野）FB 久住誓蓮（天理大学）＜関西トライアル合宿＞１１月３０日（日）〜１２月１日（月）天理大学白川グラウンド（奈良県天理市）