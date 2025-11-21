高市総理の「台湾有事」をめぐる国会答弁に反発した中国政府は、日本への渡航の自粛を要請。さらに日本産の水産物の輸入の停止を明らかにしました。塩田知事は、21日の定例会見で「県内の輸出に大きな影響はない」とした一方、「観光への影響が出てくる可能性がある」と述べました。



中国政府は、日本産の水産物の輸入を事実上、停止しています。中国政府は、2023年の福島第1原発の処理水のモニタリングが必要と主張していますが、高市総理の「台湾有事」をめぐる国会答弁に反発した対抗措置ともみられ、再開の見通しは立っていません。





県は2025年度、農林水産物の輸出額500億円を目指しています。21日の定例会見で影響を問われた塩田知事は。（塩田知事）「県の水産物の輸出の量から見ると、中国のウェイトはそこまで大きくはない。一方で、アメリカのトランプ関税の影響というのも危惧しており、輸出先国の多角化ということを目指す中では、こういったことが起きたというのは残念」県内への影響は大きくないとしたうえで、販路拡大に向け早期再開を求めました。一方、高市総理の一連の発言などを受け、中国外務省は、11月14日、日本への渡航を控えるよう呼び掛けていて、観光業への影響も懸念されます。（塩田知事）「将来、どれくらい期間が続くかということも見通せない中で、本県の観光への影響というものも、可能性としてはあり得るのではないか」中国の一連の動きによる県内への影響は見通せませんが、塩田知事は日本政府と中国に対し、平和的な対話による冷静な外交をしてほしいとしています。