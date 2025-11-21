プロゴルファーでタレントの東尾理子（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。18日に50歳の誕生日を迎えたことを報告し、盛大なサプライズのバースデーパーティーに感謝した。

東尾は「11月18日 おかげさまで、50歳のお誕生日を迎えました。今年はどんな一日になるのかなと思いながら迎えた朝。占いを見たら、まさかの12位・最下位スタート（笑）。でもその予想を良い意味で裏切る、忘れられない一日になりました」と書き始めた。

指定されたお祝いの会場に着くと「場所に向かうと、エレベーター前で娘たちが待ち構えていてびっくり。2人に案内されてレストランに向かうと、入り口には主人と息子、さらに壱成君とすみれちゃんまでいて、さらにびっくり。『今日は家族でお祝いしてくれるサプライズを用意してくれたんだ』と喜びながら、お店に一歩足を踏み入れた瞬間、なんだか空気が変で」と、思ったら「学校の同級生、ゴルフ仲間、妊活仲間、生殖医療の先生、息子や娘の学校のママ友、養護施設出身の可愛い子どもたち、仕事仲間、30年近く支えてくれているマネージャーたち、そして尊い家族」らが大集合。

夫の俳優・石田純一、3人の子供、義理の息子の俳優・いしだ壱成、義理の娘の女優・すみれと娘と一緒に撮ったものや、80人ほどが集まった写真などを投稿。

100日あまりの日程をかけて準備してくれたと知り「本当に、私は幸せ者です。そしてこの日にいただいた心の温もりや、とびっきりの笑顔を今度は私から、またたくさんの方へお返ししていきたい。そんな気持ちが自然と湧いてきました。50歳、新しいスタート。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。