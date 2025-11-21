¡ÖÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×Snow Man¡¦´äËÜ¾È¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥óÂç²ñ½é»²²Ã¤ÇÆþ¾Þ¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ç2°Ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
Snow Man¤Î´äËÜ¾È¤µ¤ó¤Ï11·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤ÇÁö¤ë´äËÜ¾È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢9·î23Æü¤ËÄ¹Ìî¸©ÌÚÁ¾·´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¡Ø2025 OSJ ONTAKE 50¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢´äËÜ¤µ¤ó¤Ï30ÂåÃË»Ò¤ÎÉôÌç¤Ç2°Ì¤Î·ë²Ì¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ç2°Ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¿ä¤·¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¢¤½¤¦¤½¤¦¸«¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Ò¤«¤ë¸«¤ì¤Æ¹¬¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç»Ò¶¡¤Î¹Ô»ö¤Î¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¡¡Çã¤¤¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Ò¤«¤ë¸«¤ì¤Æ¹¬¡×´äËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ÆµÛ¤·¤Æ¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢13Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥¢¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿´äËÜ¤µ¤ó¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ÊËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÐ»³¤¹¤ë»Ñ¤â¸ø³«Instagram¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë´äËÜ¤µ¤ó¡£9·î25Æü¤Ë¤ÏÅÐ»³¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ËÉÙ»Î»³¾åÎ¦!?¡×¡ÖÅÐ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¥«¥ì¡¼¿©¤Ù¤ëÁ°¤Î¾Ð´é²Ä°¦¤¤!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
