¡¡21Æü¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢µÜºê¸©±ä²¬»Ô¸Å¾ëÄ®¤ÎµÜÅÄ·ûÆó¤µ¤ó¡Ê87¡ËÊý¤Ç¡¢ÃË½÷3¿Í¤¬°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òË¬Ìä´Ç¸î»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤¬¸«¤Ä¤±¡¢110ÈÖ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸©·Ù¤Ï¿È¸µ¤òµÜÅÄ¤µ¤ó¤ÈºÊ¿®»Ò¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¡¢Æü¸þ»Ô¤Ë½»¤àÄ¹ÃË¤ÎÌµ¿¦°ìÏº¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤È³ÎÇ§¡£3¿Í¤Î¼ó¤Ë¤Ï¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤¬¤¢¤ê¡¢ÌµÍý¿´Ãæ¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï1¡¢2³¬¤Î´Ö¤Î³¬ÃÊ¤Ç¡¢µÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥Ã¥É¡¢°ìÏº¤µ¤ó¤ÏÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¼ó°Ê³°¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë¬Ìä´Ç¸î¤ÏµÜÅÄ¤µ¤ó¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£