¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¡Ä«¥É¥é¼ç±é¤Ëµã¤´é³¨Ê¸»ú¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¡Ä°ËÆ£º»è½¤âÂç¶½Ê³¡Öµ×¡¹¤ËÌ®¤¬°Û¾ï¤ÎÁá¤µ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë!!!!!!¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬£²£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££²£°£²£·Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¡£µÓËÜ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤±¤É¡¡µÙÆü¤ÏÍ§¿Í¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¡¡¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹¼ç¿Í¸ø¤¬à²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¼é¤ëá¤È¤¤¤¦Æ»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤Ï£Ø¤Ç¡Ö¤ï¤¿¤·¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ÂçÎÌ¤Îµã¤´é¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹ÅÄ¤Ï£²£´ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¡¢°ËÆ£º»è½±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¤½¤Î·»¤È·ëº§¤¹¤ë¡Ö²Ö¹¾¡×Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¿¹ÅÄ¤ÎÄ«¥É¥é¼ç±é¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ËÆ£¤Ï£Ø¤Ç¡Öµ×¡¹¤ËÌ®¤¬°Û¾ï¤ÎÁá¤µ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¶½Ê³¤·¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤á¡ª¡ªËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËºÇ¹â³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£